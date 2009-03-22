فتح معبر كرم أبو سالم اليوم جزئياً لإدخال 115 شاحنة مساعدات وبضائع للقطاع

فلسطين اليوم-غزة

أكد رائد فتوح رئيس لجنة تنيسق إدخال البضائع لقطاع غزة اليوم, فتح معبر كرم أبو سالم اليوم الأحد أمام حركة المساعدات والبضائع.

وقال فتوح أن الجانب الإسرائيلي أبلغ اللجنة نتيه فتح معبر كرم ابوسالم اليوم لإدخال 115 شاحنة, بينهم شاحنتين محملتين بالمساعدات للمنظمات الدولية العاملة بالقطاع, بينما 110 للقطاع الخاص " التجاري" محملة بمشتقات الألبان واللحوم المجمدة والدقيق والبقوليات والسكر, والارز, والملح, والمعكرونة, وزيت الطهي, وفوط الأطفال, وورق التواليت, والبطانيات.

وأشار إلى أن 13 شاحنة ستدخل للقطاع الخاص " الزراعي" محملة بالفواكه, في حين سيغلق معبر المنطار شرق مدينة غزة.