البزم: الإعلان الأسبوع الحالي عن إجراءات جديدة إما التشديد أو التخفيف والفيصل هذا الأسبوع

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم اليوم الأحد 25/4/2021 ، انه سيتم الإعلان خلال الأسبوع الحالي عن تقييم للإجراءات المتخذة مؤخراً وبناءً عليها، سنعلن عن إجراءات جديدة ، معبراً عن امله ان يكون التقييم إيجابي حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات تُمكن المواطنين من التعامل مع المناسبات القادمة.

أوضح ان الأسبوع الحالي مهم جداً، في تقييم الحالة الوبائية، إما باتخاذ إجراءات تكون مناسبة، تساعد المواطنين بالتعامل مع العشر الأواخر من رمضان والاستعداد لعيد الفطر المبارك وإما بتشديدها وهذا منوط بتحسن الحالة الوبائية والتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وبين ان الفيصل الذي يمكن أن يُخرجنا من الإجراءات المتخذة هو أن يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية حتى نحاصر الحالة الوبائية، وكلما تحسنت الحالة الوبائية كلما خففنا الإجراءات وكلما ساءت هذه الحالة كلما شددنا الإجراءات.