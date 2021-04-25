لجنة دعم الصحفيين تطالب بإسناد الصحفي علاء الريماوي المضرب عن الطعام

تتابع لجنة دعم الصحفيين بقلق الوضع الصحي للصحفي علاء الريماوي المضرب عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ لحظة اعتقاله على خلفية عمله الصحفي كما تستنكر اللجنة بشدة تصاعد الاعتداءات بحق الصحفيين وإصابة سبعة من الصحفيين خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد منسق لجنة دعم الصحفيين في الأراضي الفلسطينية صالح المصري ان اللجنة أجرت اتصالات مع هيئات حقوقية ونقابية عربية ودولية من أجل وضعها في صورة الوضع الصحي الخطير للأسير علاء الريماوي لاسيما بعد ان تم نقله يوم أمس السبت للمستشفى نتيجة تردي وضعه الصحي على خلفية اضرابه عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله التعسفي.

ودعا الصحفي المصري لوقفة جادة من الصحفيين والمؤسسات الحقوقية والنقابية سواء العربية او الدولية من أجل الافراج عن كافة الصحفيين المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية محملا الاحتلال المسؤولية عن حياة الصحفي الريماوي الذي يعاني من امراض مزمنة .

واستنكر المصري بشدة اطلاق النار على الطواقم الصحفية مما أدى إلى اصابة خمسة صحفيين واعتقل ثلاثة آخرين أثناء تغطيتهم للهبة الجماهيرية في مدينة القدس المحتلة ومدن الضفة الغربية

واوضح الصحفي المصري أن الاحتلال يتعمد إطلاق النار على الصحفيين في محاولة لثنيهم عن القيام بواجبهم لتغطية الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المصلين في المسجد الأقصى والمدن الفلسطينية الأخرى مؤكدا ان الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية تعمل بمهنية ومسؤولية وطنية ولن تتردد في نقل الحقيقة للعالم رغم الاعتداءات المتواصلة بحقهم .

ووثقت لجنة دعم الصحفيين إصابة الصحفي رجائي الخطيب برصاصة معدنية اثناء تغطيته الأحداث في مدينة القدس المحتلة، كما اصيب الصحفي خالد بدير بقنبلة غاز في قدمه بمدينة طولكرم ، كما أصيب الصحفي حافظ ابو صبرة بقنبلة غاز في صدره بمدينة نابلس كما تم الاعتداء على طاقم تلفزيون فلسطين وأصيب المراسل اسيد صبيح والمصور بلال في رام الله كما أصيب المصور الصحفي فايز أبو رميلة أثناء تغطية اعتداءات الاحتلال في القدس المحتلة كما تم الاعتداء على المصور وهبي مكية والصحفية زينة الحلواني من قبل قوات الاحتلال الخاصة في الشيخ جراح وتم خلع كتفه.