تشييع القائد أحمد أبو حصيرة بحضور شخصيات وطنية وعسكرية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:54 ص
25 ابريل 2021
تشييع القائد أحمد أبو حصيرة بحضور شخصيات وطنية وعسكرية
اعلان اسفل صورة الخبر

178451178_311262343702815_5036375891597715010_n.jpg
178091261_1958729190959354_3531304665957977226_n.jpg
177625076_452091842690272_8827211181608646665_n.jpg
178061280_206942544283840_5331789709575567315_n.jpg
177491495_152371533410945_6939056876299600123_n.jpg
177528329_189265252920843_2852586808112229169_n.jpg
177027216_152575783476256_7335508372598741051_n.jpg
177246291_303030964732347_2249091737823831061_n.jpg
176895985_1626081357582033_3579615951399555612_n.jpg
176511446_2790249051228587_1407390924604299151_n.jpg
175997338_295428535295768_3294542999587121706_n.jpg
175951577_519398285888483_3787379143593792127_n.jpg
175717640_183581106936438_1464487733031317007_n.jpg
175928492_904697423648795_638493916773913688_n.jpg
176511446_2790249051228587_1407390924604299151_n.jpg
 

متعلقات