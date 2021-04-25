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تفاصيل الخبر
تشييع القائد أحمد أبو حصيرة بحضور شخصيات وطنية وعسكرية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:54 ص
25 ابريل 2021
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