مهجة القدس تنعى الأسير المحرر المجاهد أحمد أبو حصيرة

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى والهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، الأسير المحرر القائد المجاهد الكبير المؤسس المرحوم بإذن الله تعالى "أحمد عبد الرحمن حسين أبو حصيرة" "أبو عبد الرحمن".

وقالت مهجة القدس خلال بيان لها ان الاسير المحرر أبو عبد الرحمن من كبار المجاهدين في فلسطين وأحد الأوائل الذين قاتلوا تحت لواء حركة الجهاد الإسلامي.

وبينت المهجة ان المحرر وافته المنية فجر اليوم الأحد 13 رمضان 1442هـ الموافق 25/04/2021م، بمدينة غزة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز (69) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا.

وتابعت مؤسسة مهجة القدس والهيئة القيادية "إذ ننعى المرحوم أحمد أبو حصيرة ونعزي أنفسنا بهذا الرحيل الأليم، فإننا نتقدم من عائلة أبو حصيرة الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة الفقيد، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن الأسير المحرر المجاهد أحمد أبو حصيرة ولد بتاريخ 1952/12/25، وهو متزوج وله طفلين وهما (نور وعبد الرحمن) أنجبهما بعد تحرره في صفقة وفاء الأحرار، وأمضى في سجون الاحتلال 34 عامًا على فترتين، وقد شارك بتأسيس أول خلية عسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وكان من أوائل من نفذوا عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال من أبناء الحركة في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وأفرج عنه في صفقة التبادل (شاليط) بتاريخ 18/10/2011م.