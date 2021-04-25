وزارة الاتصالات بغزة :إعفاء الإذاعات المحلية من رسوم الترخيص للعام 2020 بنسبة 50%

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الاحد، عن اجراءات تسهيلية جديدة لتقدير للدور الذي تقوم به الاذاعات المحلية وشركات البث الفضائي في نشر الوعي ورفع مستوى الاهتمام والمتابعة لدى الجمهور، للتخفيف من حدة الإصابات، وصمود المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة الاتصالات والمكتب الحكومي، إعفاء جميع الاذاعات المحلية التي عملت على زيادة مستوى الالتزام بالإجراءات والاحتياطات الوقائية التي تصدرها الجهات المختصة، من رسوم الترخيص للعام 2020، وتخفيض بنسبة %50 لأجهزة البث الفضائي (SNG).