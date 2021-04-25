تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:59 ص
25 ابريل 2021
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يواصل المسلمون البحث عن موعد بداية عيد الفطر المبارك ، ليكون المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أول من أعلن عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً لعام 2021

المعهد القومي للبحوث قالت  أن أول أيام العيد ستكون يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، على أن يكون الأربعاء الموافق 12 مايو المقبل، آخر أيام شهر رمضان 2021، الذي كان أول أيامه الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر 2021، سيكون الساعة 5:28 صباحا، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والجيزة.

 

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