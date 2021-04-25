حركة المجاهدين تقدم التعزية والمواساة بوفاة الأسير المحرر أحمد أبو حصيرة

تتقدم حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الاحد، بالتعزية والمواساة ممثلة بأمينها العام د. أسعد أبو شريعة، إلى حركة الجهاد الإسلامي وعائلة أبو حصيرة بوفاة الأسير أحمد أبو حصيرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

نص التعزية :

بسم الله الرحمن الرحيم

((وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ))

"تعزية ومواساة"

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم "حركة المجاهدين الفلسطينية" ممثلة بأمينها العام الدكتور/ أسعد أبوشريعة "أبوالشيخ" وأعضاء مكتب الأمانة العامة العامة، بالتعزية القلبية الحارة من شعبنا الفلسطيني، ومن الاخوة في قيادة حركة الجهاد الإسلامي وعائلة أبوحصيرة الكرام لوفاة ..

الأسير المحرر/ أحمد عبد الرحمن أبوحصيرة "أبو العبد"

متأثراً بإصابته بفايروس كورونا.

وهو أحد القادة المؤسسين لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والذي أمضى 34 عاماً من زهرة عمره في سجون الاحتلال حتى تحرر في صفقة وفاء الأحرار.

ونسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يعوض شعبنا خيراً بإذن الله عز وجل..

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

حركة المجاهدين الفلسطينية

الأحد 25 - أبريل - 2021م.