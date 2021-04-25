أسعار الذهب في مصر في تعاملات اليوم الاثنين 26-4-2021 .. توقعات بتراجع سعره

أسعار الذهب في مصر في تعاملات اليوم الاثنين 26-4-2021 ، موقع فلسطين اليوم الاخباري يحرص دومًا على نشر أسعار جرامات الذهب ذات العيارات المعروفة عبر مقالات توضح تلك الأسعار ، كما يهتم المواطنين المصريين والمستثمرين في معرفة كل أسعار الذهب في الجمهورية العربية ، وهو ما دفعنا لنشر هذه المقالة التي لاقت اهتمامًا واسعًا من المتابعين .

وبعد زيادة واضحة في علميات البحث على مواقع الانترنت حول أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-4-2021 ، وضعنا بين ايديكم أسعار العيارات المختلفة للذهب، وكانت وسائل إعلام مصرية قد قالت إن أوقية الذهب شهدت عالميًّا حالة من الثبات بشكل طفيف في بورصة المعادن العالمية، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر. بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات المسائية، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية.

في حين، أن أسعار الذهب في مصر لم تشهد الآن أي تغير بعد هبوط السعر صباحا ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 779 جنيهًا للجرام ، وذلك على خلفيه توقف التعاملات العالمية ببورصة المعادن للإجازة الأسبوعية، بعد تسجيلها ارتفاع قدره 2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-4-2021

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1777 دولارًا ببداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 24 (896 جنيهًا)، فيما شهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن ليسجل 896 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (779 جنيهًا)

سعر جرام الذهب عيار 21 (779) كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 779 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (667 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 666 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6232 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6232 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27767 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 896 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر الذهب في مصر أمس الاحد 25-4-2021

وجاء سعر الذهب في مصر امس الاحد 25-4-2021 كما يأتي:

عيار 24 887 إلى 889

عيار 22 813 إلى 815

عيار 21 776 إلى 778

عيار 18 665 إلى 667

عيار 14 517 إلى 519

عيار 12 443 إلى 445

الاونصة 27,581 إلى 27,652

الجنيه الذهب 6,208 إلى 6,224

الكيلو 886,857 إلى 889,143