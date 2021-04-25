"أنصار الله" اليمنية تنفذ هجومًا جويًا على قاعدة عسكرية سعودية

نفذت جماعة "أنصار الله" اليمينية، اليوم الاحد، هجومًا جويًا جديدًا على قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربي السعودية.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، العميد يحيى سريع، أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرة مسيرة نوع (قاصف 2 كي) وكانت الإصابة دقيقة".

وعدّ المتحدث سريع، أن الاستهداف ضد السعودية "يأتي في "أنصار الله" تعلن استهداف "أرامكو" وقاعدة الملك خالد السعودية بثلاث طائرات مسيرة (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن) والحصار المتواصل على بلدنا".

في المقابل، "تصدت الدفاعات الجوية لطائرة بدون طيار مفخخة أطلقت من اليمن"، وفق وسائل إعلام محلية.

ومنذ مطلع الشهر الحالي، عد الهجوم على القاعدة الجوية السعودية التاسع من نوعه، إذ سبقه هجوم مماثل، الجمعة، بطائرة مسيرة من النوع ذاته، قالت الجماعة إنه :استهدف موقعا مهما فيها وحقق إصابة دقيقة".

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.