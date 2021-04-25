"إسرائيل" تتأهب في القدس والضفة وتنشر القبة في غلاف غزة.. ورسائل من الفصائل عبر مصر

قرر جيش الاحتلال "الاسرائيلي" رفع حالة التأهب في القدس والضفة اليوم الأحد 25/4/2021 ، بالإضافة الى تعزيز بطاريات القبة الحديدة في غلاف غزة استعداداً للمواجهات المتوقعة وإطلاق الصواريخ.

ورجحت مصادر بالجيش "الإسرائيلي" وفقا وقع "والا" العبري، صباح الأحد، استمرار الأحداث بالقدس، واستمرار اطلاق الصواريخ من غزة، بالأسابيع القادمة، خلال شهر رمضان.

وينت القناة السابعة العبرية، إن ما تسمى بالمنظومة الأمنية "الإسرائيلية" قررت رفع حالة التأهب بالقدس والضفة وعلى حدود غزة، خوفا من تزايد التظاهرات في رمضان.

وفي سياق متصل، نقلت قناة "كان" العبرية، عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: "الجيش سيرد بقوة على اطلاق الصواريخ من غزة، ولقد تم تعزيز بطاريات القبة الحديدية بالجنوب".

وبحسب القناة، تعمل إسرائيل بطرق دبلوماسية للتوصل الى تهدئة بالجنوب، مشيرة الى أن الفصائل بغزة أرسلت عدة رسائل الى إسرائيل عن طريق مصر، انها غير معنية بالتصعيد.