الأحمد يكشف أبرز الملفات التي سيتم بحثها خلال اجتماع المركزية اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:20 ص
25 ابريل 2021
اللجنة المركزية لحركة فتح.jpg
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عزام الأحمد يكشف عن أبرز الملفات التي سيتم بحثها خلال اجتماع المركزية اليوم

قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح اليوم الاحد 25/4/2021 ، أن اجتماع اللجنة المركزية يُعقد مساء اليوم برئاسة رئيس السلطة محمود عباس ، لبحث عدد من القضايا ومن ابرزها ما يدور من بطولات في القدس ، واعتداءات وتمادي من الاحتلال.

وقال الأحمد خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" أن معركة القدس والإنتخابات أبرز الملفات على أجندة اجتماع اللجنة المركزية ، موضحاً انه سيتم وضع نتائج كافة الاتصالات التي قامت بها السلطة في الايام الأخيرة ومنها زيارة المالكي الأخيرة وردود الدول المختلفة بشأن الانتخابات  ورد الاحتلال على مشاركة المقدسيين في الانتخابات .

وأوضح الأحمد للأسف "اسرائيل" لم تستجيب لأي طرف ، وما تريد تطبيقه من صفقة القرن هو الشق الخاص بالقدس باعتبار انها العاصمة الموحدة "لإسرائيل" والتمسك بهذا القرار ، مشيراً الى ان الموقف الأوروبي بشأن الانتخابات لم يكن كما متوقعاً ، حيث انها لم تشكل أي ضغط على الاحتلال .

وبين الأحمد ان هولندا الدولة الاوروبية الوحيدة التي تقدمت بطلب مراقبة في الانتخابات ، مشيراً الى ان وفدهم عبارة اربعة اشخاص لاستطلاع الوضع ، ولكن "اسرائيل" لم توافق بعد.

وبين الأحمد ان اجتماع اليوم لاستعراض ودراسة الاتصالات ونتائجها واستخراج القرار المناسب تمهيداً لاجتماع القيادة نهاية الأسبوع  ، موضحاً أن قضية الانتخابات بسيطة أمام أطماع الاحتلال في القدس .

 

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