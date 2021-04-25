الأحمد يكشف أبرز الملفات التي سيتم بحثها خلال اجتماع المركزية اليوم

عزام الأحمد يكشف عن أبرز الملفات التي سيتم بحثها خلال اجتماع المركزية اليوم

قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح اليوم الاحد 25/4/2021 ، أن اجتماع اللجنة المركزية يُعقد مساء اليوم برئاسة رئيس السلطة محمود عباس ، لبحث عدد من القضايا ومن ابرزها ما يدور من بطولات في القدس ، واعتداءات وتمادي من الاحتلال.

وقال الأحمد خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" أن معركة القدس والإنتخابات أبرز الملفات على أجندة اجتماع اللجنة المركزية ، موضحاً انه سيتم وضع نتائج كافة الاتصالات التي قامت بها السلطة في الايام الأخيرة ومنها زيارة المالكي الأخيرة وردود الدول المختلفة بشأن الانتخابات ورد الاحتلال على مشاركة المقدسيين في الانتخابات .

وأوضح الأحمد للأسف "اسرائيل" لم تستجيب لأي طرف ، وما تريد تطبيقه من صفقة القرن هو الشق الخاص بالقدس باعتبار انها العاصمة الموحدة "لإسرائيل" والتمسك بهذا القرار ، مشيراً الى ان الموقف الأوروبي بشأن الانتخابات لم يكن كما متوقعاً ، حيث انها لم تشكل أي ضغط على الاحتلال .

وبين الأحمد ان هولندا الدولة الاوروبية الوحيدة التي تقدمت بطلب مراقبة في الانتخابات ، مشيراً الى ان وفدهم عبارة اربعة اشخاص لاستطلاع الوضع ، ولكن "اسرائيل" لم توافق بعد.

وبين الأحمد ان اجتماع اليوم لاستعراض ودراسة الاتصالات ونتائجها واستخراج القرار المناسب تمهيداً لاجتماع القيادة نهاية الأسبوع ، موضحاً أن قضية الانتخابات بسيطة أمام أطماع الاحتلال في القدس .