دعاء اليوم 14 من رمضان .. وأدعية عند الافطار

اقرأ دعاء اليوم 14 من رمضان 2021 ، ومع دخول اليوم 14 من الشهر الفضيل يحرص الصائمون على قراءة الدعاء اليوم الاثنين الموافق 46 نيسان 2021 ، في إطار الطاعات والعبادات وهي قراءة القرآن الكريم والتسبيح والصلاة وزيارة الارحام وإخراج الزكاة والصدقة التي تقربهم من الله عزوجل ، وحرص فريق فلسطين اليوم على نشر هذا الدعاء الفضيل ليتمكن كافة المسلمون من ترتيله لنيل أجر الصيام وطلب من يتمنوه .

وبدأ الصائمون في هذه الساعات المباركة بالبحث عن دعاء اليوم 14 من رمضان 2021 ، لقراءته والتضرع به إلى الله عزوجل وكسب أجر هذه الايام من رمضان .

دعاء اليوم 14 رمضان :

ولقد ارفقنا لحضراتكم دعاء اليوم 14 من رمضان وهو على النحو التالي دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان : عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَ أَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَوَاتِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَ الْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ".

دعاء 13 من رمضان :

وعن دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان هو التالي عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله :" اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَ الْأَقْذَارِ، وَ صَبِّرْنِي عَلَى كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ، وَ وَفِّقْنِي لِلتُّقَى وَ صُحْبَةِ الْأَبْرَارِ، بِعَوْنِكَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينِ".

أفضل الأعمال في رمضان :

أولاً: الصلاة: وهي من أفضل الأعمال التي يُمكن للعبد المُسلم التقرُّب بها إلى الله في شهر رمضان؛ إلى جانب أنها الرُّكن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام.

ثانيًا: قراءة القرآن الكريم: وقال النبيّ عليه الصلاة والسلام إن قراءة الحرف الواحد من القُرآن تعدل عشر حسنات؛ لأنّه كلام الله تعالى.

ثالثًا: الدعاء وذكر الله تعالى: وهو من أعظم العبادات التي يتقرّب بها العبد إلى الله -تعالى-، وخاصّة في رمضان؛ لأنّه المقصود من تشريع العبادات.

رابعًا: الصدقة: وتعتبر من الأسباب التي تُؤدّي إلى قبول العمل والعبادة عند الله، ومضاعفة الأجر والثواب لصاحبها الذي يُظَلُّ في ظلّها يوم القيامة أيضاً.

دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الإفطار :

(ورد دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح فإنه يكون بعد الإفطار وهو : ” ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ” رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2066) فهذا لا يكون إلا بعد الفطر ، وكذلك ورد عن بعض الصحابة قوله : ” اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت).

أدعية الإفطار في رمضان :

اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك، اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيراً... المزيد