ماذا يتوعد الاحتلال غزة حال فشل الاتصالات الدولية ؟

أكد محرر الشؤون الفلسطينية، بقناة "كان" العبرية جال بيرجير اليوم الاحد 25/4/2021 ، نقلاً عن مصادر دبلوماسية دولية، انه في حال فشل المباحثات غير المباشرة بين دولة الاحتلال والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ، يمكن ان يؤدي الى ردود جدية من "إسرائيل" تجاه غزة، وقد تؤثر على السكان المدنيين.

وقال محرر قناة كان ان المباحثات مستمرة حتى اللحظة ، وسط تحذيرات من فشل هذه الوساطة".

ويشار الى ان المدينة المقدسة شهدت الليلة الماضية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب باب العمود ، في حين شهد قطاع غزة ، فجر السبت، حالة من التوتر الشديد عقب اطلاق عدد من قذائف الهاون في المناطق المحاذية لقطاع غزة .