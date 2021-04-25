ناشونال جيوغرافيك بث مباشر وتردد القناة الجديد

قناة ناشونال جيوغرافيك بث مباشر ، وأيضًا تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021 ، ونالت الفضائية الرائعة سمعةً عالية بين الجمهور في جميع انحاء العالم ، حيث تبث برنامج معلوماتية وأفلام وثائقية نالت نسبة مشاهدات عالية تجاوزت المليون مشاهدة على البرنامج أو الفيلم الواحد ، وفي هذه المقالة قمنا بإرفاق لكم أفلام القناة وترددها بحيث يمكن لحضراتكم ضبطه على شاشة التلفاز ومتابعتها بأريحية تامة .
وسجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية على قناة ناشونال جيوغرافيك بث مباشر والتردد ، ونتيجة لذلك وضعنا لكم رابط البث مع تردد قناة ناشونال جيوغرافيك للاستمتاع في مشاهدة الأفلام الوثائقية متنوعة المضامين، بكل سرور والاستفادة من المعلومات التي تقدمه التي تغي ثقافة الجمهور .
وسبق ذلك أن قمنا بنشر سلسلة من المقالات حول ترددات القنوات التي يبحث عنها المتابعين في دول العالم ، كما هنا مع تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021 .
ناشونال جيوغرافيك مباشر :
ولمشاهدة قناة ناشونال جيوغرافيك مباشر يترتب عليك ان تنسخ هذا الرابط وتلصقه على جوجل وهو (https://www.youtube.com/user/natgeoabudhabime )
دليل قناة ناشونال جيوغرافيك :
المستكشف
07:00 صباحًا [60 دقيقة]
مسجون في الغربة
08:00 صباحًا [60 دقيقة]
خاص : رمضان: وجبات ضخمة
09:00 صباحًا [60 دقيقة]
كوكبنا العجيب
10:00 صباحًا [60 دقيقة]
المدن المفقودة، مع ألبيرت لين
11:00 صباحًا [60 دقيقة]
يوم الاثنين :
اكتشاف عالم المحيطات
12:00 مساءً [60 دقيقة]
يوم الأرض: الكوكب المعادي: الغابات
01:00 مساءً [60 دقيقة]
يوم الأرض: الكوكب المعادي: الأراضي العشبية
02:00 مساءً [60 دقيقة]
خاص : رمضان: وجبات ضخمة
03:00 مساءً [60 دقيقة]
يوم الأرض: فُلك الصور
04:00 مساءً [60 دقيقة]
يوم الأرض: فُلك الصور
05:00 مساءً [60 دقيقة]
البرية الجامحة
06:00 مساءً [60 دقيقة]
حكايتنا مع مورغن فريمان
07:00 مساءً [60 دقيقة]
في البرية مع بير غريلز
08:00 مساءً [60 دقيقة]
اكتشاف عالم المحيطات
09:00 مساءً [60 دقيقة]
مسجون في الغربة
10:00 مساءً [60 دقيقة]
حكايتنا مع مورغن فريمان
11:00 مساءً [60 دقيقة]
في البرية مع بير غريلز
12:00 صباحًا [60 دقيقة]
اكتشاف عالم المحيطات
01:00 صباحًا [60 دقيقة]
مسجون في الغربة
02:00 صباحًا [60 دقيقة]
حكايتنا مع مورغن فريمان
03:00 صباحًا [60 دقيقة]
في البرية مع بير غريلز
04:00 صباحًا [60 دقيقة]
اكتشاف عالم المحيطات
05:00 صباحًا [60 دقيقة]
مسجون في الغربة
06:00 صباحًا [60 دقيقة]
وحدة إنقاذ السيارات
07:00 صباحًا [60 دقيقة]
مسجون في الغربة
08:00 صباحًا [60 دقيقة]
خاص : رمضان: وجبات ضخمة
09:00 صباحًا [60 دقيقة]
حكايتنا مع مورغن فريمان
10:00 صباحًا [60 دقيقة]
البدايات: رحلة البشرية
11:00 صباحًا [60 دقيقة]
صيادو البرية
12:00 مساءً [60 دقيقة]
المدن المفقودة، مع ألبيرت لين
01:00 مساءً [60 دقيقة]
وحدة إنقاذ السيارات
02:00 مساءً [60 دقيقة]
خاص : رمضان: وجبات ضخمة
03:00 مساءً [60 دقيقة]
في البرية مع بير غريلز
04:00 مساءً [60 دقيقة]
اكتشاف عالم المحيطات
05:00 مساءً [60 دقيقة]
مسجون في الغربة
06:00 مساءً [60 دقيقة]
يوم الأرض: سيلفيا إيرل وفابيان كاستو وأدريان غرينيه
07:00 مساءً [60 دقيقة]
في البراري مع جاك راندال
08:00 مساءً [60 دقيقة]
المريخ
09:00 مساءً [60 دقيقة]
التجارة غير المشروعة مع ماريانا فان زيلر
10:00 مساءً [60 دقيقة]
الإنقاذ
11:00 مساءً [60 دقيقة]
في البراري مع جاك راندال
12:00 صباحًا [60 دقيقة]
يوم الثلاثاء :
المريخ
01:00 صباحًا [60 دقيقة]
التجارة غير المشروعة مع ماريانا فان زيلر
02:00 صباحًا [60 دقيقة]
الإنقاذ
03:00 صباحًا [60 دقيقة]
في البراري مع جاك راندال
04:00 صباحًا [60 دقيقة]
المريخ
05:00 صباحًا [60 دقيقة]
هياكل نازية عملاقة -الحرب الأمريكية
06:00 صباحًا [60 دقيقة]
أقوى السيارات الخارقة
07:00 صباحًا [60 دقيقة]
مصر من الأعلى
08:00 صباحًا [60 دقيقة]
خاص : رمضان: وجبات ضخمة
09:00 صباحًا [60 دقيقة]
الإنقاذ
10:00 صباحًا [60 دقيقة]
متخفون في الولايات المتحدة الأميركية
11:00 صباحًا [60 دقيقة]
أسرار حديقة الحيوان الموسم الثاني
12:00 مساءً [60 دقيقة]
سمكة التونة العنيدة
01:00 مساءً [60 دقيقة]
يوم الأرض: سيلفيا إيرل وفابيان كاستو وأدريان غرينيه
02:00 مساءً [60 دقيقة]
خاص : رمضان: وجبات ضخمة
03:00 مساءً [60 دقيقة]
في البراري مع جاك راندال
04:00 مساءً [60 دقيقة]
المريخ
05:00 مساءً [60 دقيقة]
تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021 :
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات HD :
القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.
اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.
تردد القناة: 12467.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 23.
الاستقطاب: أفقي H.
تردد القناة على نايل سات SD :
القمر الصناعي: نايل سات (SD).
اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.
تردد القناة: 12226.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 34.
الاستقطاب: أفقي H.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2021 :
القمر الصناعي: ArabSat 26.0°E.
اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.
معامل التصحيح الخطأ: 34.
تردد القناة: 11804.
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.