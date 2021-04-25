ناشونال جيوغرافيك بث مباشر وتردد القناة الجديد

قناة ناشونال جيوغرافيك بث مباشر ، وأيضًا تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021 ، ونالت الفضائية الرائعة سمعةً عالية بين الجمهور في جميع انحاء العالم ، حيث تبث برنامج معلوماتية وأفلام وثائقية نالت نسبة مشاهدات عالية تجاوزت المليون مشاهدة على البرنامج أو الفيلم الواحد ، وفي هذه المقالة قمنا بإرفاق لكم أفلام القناة وترددها بحيث يمكن لحضراتكم ضبطه على شاشة التلفاز ومتابعتها بأريحية تامة .

وسجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية على قناة ناشونال جيوغرافيك بث مباشر والتردد ، ونتيجة لذلك وضعنا لكم رابط البث مع تردد قناة ناشونال جيوغرافيك للاستمتاع في مشاهدة الأفلام الوثائقية متنوعة المضامين، بكل سرور والاستفادة من المعلومات التي تقدمه التي تغي ثقافة الجمهور .

وسبق ذلك أن قمنا بنشر سلسلة من المقالات حول ترددات القنوات التي يبحث عنها المتابعين في دول العالم ، كما هنا مع تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021 .

ناشونال جيوغرافيك مباشر :

ولمشاهدة قناة ناشونال جيوغرافيك مباشر يترتب عليك ان تنسخ هذا الرابط وتلصقه على جوجل وهو (https://www.youtube.com/user/natgeoabudhabime )

دليل قناة ناشونال جيوغرافيك :

المستكشف

07:00 صباحًا [60 دقيقة]

مسجون في الغربة

08:00 صباحًا [60 دقيقة]

خاص : رمضان: وجبات ضخمة

09:00 صباحًا [60 دقيقة]

كوكبنا العجيب

10:00 صباحًا [60 دقيقة]

المدن المفقودة، مع ألبيرت لين

11:00 صباحًا [60 دقيقة]

يوم الاثنين :

اكتشاف عالم المحيطات

12:00 مساءً [60 دقيقة]

يوم الأرض: الكوكب المعادي: الغابات

01:00 مساءً [60 دقيقة]

يوم الأرض: الكوكب المعادي: الأراضي العشبية

02:00 مساءً [60 دقيقة]

خاص : رمضان: وجبات ضخمة

03:00 مساءً [60 دقيقة]

يوم الأرض: فُلك الصور

04:00 مساءً [60 دقيقة]

يوم الأرض: فُلك الصور

05:00 مساءً [60 دقيقة]

البرية الجامحة

06:00 مساءً [60 دقيقة]

حكايتنا مع مورغن فريمان

07:00 مساءً [60 دقيقة]

في البرية مع بير غريلز

08:00 مساءً [60 دقيقة]

اكتشاف عالم المحيطات

09:00 مساءً [60 دقيقة]

مسجون في الغربة

10:00 مساءً [60 دقيقة]

حكايتنا مع مورغن فريمان

11:00 مساءً [60 دقيقة]

في البرية مع بير غريلز

12:00 صباحًا [60 دقيقة]

اكتشاف عالم المحيطات

01:00 صباحًا [60 دقيقة]

مسجون في الغربة

02:00 صباحًا [60 دقيقة]

حكايتنا مع مورغن فريمان

03:00 صباحًا [60 دقيقة]

في البرية مع بير غريلز

04:00 صباحًا [60 دقيقة]

اكتشاف عالم المحيطات

05:00 صباحًا [60 دقيقة]

مسجون في الغربة

06:00 صباحًا [60 دقيقة]

وحدة إنقاذ السيارات

07:00 صباحًا [60 دقيقة]

مسجون في الغربة

08:00 صباحًا [60 دقيقة]

خاص : رمضان: وجبات ضخمة

09:00 صباحًا [60 دقيقة]

حكايتنا مع مورغن فريمان

10:00 صباحًا [60 دقيقة]

البدايات: رحلة البشرية

11:00 صباحًا [60 دقيقة]

صيادو البرية

12:00 مساءً [60 دقيقة]

المدن المفقودة، مع ألبيرت لين

01:00 مساءً [60 دقيقة]

وحدة إنقاذ السيارات

02:00 مساءً [60 دقيقة]

خاص : رمضان: وجبات ضخمة

03:00 مساءً [60 دقيقة]

في البرية مع بير غريلز

04:00 مساءً [60 دقيقة]

اكتشاف عالم المحيطات

05:00 مساءً [60 دقيقة]

مسجون في الغربة

06:00 مساءً [60 دقيقة]

يوم الأرض: سيلفيا إيرل وفابيان كاستو وأدريان غرينيه

07:00 مساءً [60 دقيقة]

في البراري مع جاك راندال

08:00 مساءً [60 دقيقة]

المريخ

09:00 مساءً [60 دقيقة]

التجارة غير المشروعة مع ماريانا فان زيلر

10:00 مساءً [60 دقيقة]

الإنقاذ

11:00 مساءً [60 دقيقة]

في البراري مع جاك راندال

12:00 صباحًا [60 دقيقة]

يوم الثلاثاء :

المريخ

01:00 صباحًا [60 دقيقة]

التجارة غير المشروعة مع ماريانا فان زيلر

02:00 صباحًا [60 دقيقة]

الإنقاذ

03:00 صباحًا [60 دقيقة]

في البراري مع جاك راندال

04:00 صباحًا [60 دقيقة]

المريخ

05:00 صباحًا [60 دقيقة]

هياكل نازية عملاقة -الحرب الأمريكية

06:00 صباحًا [60 دقيقة]

أقوى السيارات الخارقة

07:00 صباحًا [60 دقيقة]

مصر من الأعلى

08:00 صباحًا [60 دقيقة]

خاص : رمضان: وجبات ضخمة

09:00 صباحًا [60 دقيقة]

الإنقاذ

10:00 صباحًا [60 دقيقة]

متخفون في الولايات المتحدة الأميركية

11:00 صباحًا [60 دقيقة]

أسرار حديقة الحيوان الموسم الثاني

12:00 مساءً [60 دقيقة]

سمكة التونة العنيدة

01:00 مساءً [60 دقيقة]

يوم الأرض: سيلفيا إيرل وفابيان كاستو وأدريان غرينيه

02:00 مساءً [60 دقيقة]

خاص : رمضان: وجبات ضخمة

03:00 مساءً [60 دقيقة]

في البراري مع جاك راندال

04:00 مساءً [60 دقيقة]

المريخ

05:00 مساءً [60 دقيقة]

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021 :

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات HD :

القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 23.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد القناة على نايل سات SD :

القمر الصناعي: نايل سات (SD).

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2021 :

القمر الصناعي: ArabSat 26.0°E.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.