إعلان حالة الطوارئ في مصر لثلاثة شهور

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

حالة الطوارئ تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل 2021 ميلادية.

القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، أنه يأتي نظرا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر، كما يكلف القرار الجيش المصري والشرطة باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.