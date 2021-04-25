حداد في العراق عقب حريق مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد ووفاة 23مريضاً

أعلنت السلطات العراقية اليوم الاحد 25/4/2021 ،الحداد لثلاثة أيام على أرواح ضحايا الحريق الذي اندلع أمس السبت في وحدة للعناية المركزة لمرضى" كورونا" في مستشفى ابن الخطيب ببغداد ، مما أدى الى وفاة 23 مواطناً وحوالي 50 جريحا.

وعقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين إثر الحريق الذي اندلع في مستشفى "ابن الخطيب"، وأمر في أعقابه "بإعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث"، معتبرا ما حصل "مسا بالأمن القومي العراقي ، متوعداً المقصرين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر طبية أن الكارثة التي نجمت عن انفجار سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأكسجن" المخصصة لعلاج مرضى كورونا، أسفرت في حصيلة أولية عن سقوط 23 قتيلا وحوالي 50 جريحا.

ونقل البيان الحكومي عن الكاظمي قوله خلال الاجتماع الطارئ إن "مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجهت بفتح تحقيق فوري والتحفظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكل المعنيين إلى حين التوصل إلى المقصرين ومحاسبتهم".

وشدد الكاظمي على أن "الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمل مسؤوليتها جميع المقصرين"، مطالبا بأن تصدر "نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصر مهما كان".

ودعا رئيس الوزراء إلى "تشكيل فريق فني من كل الوزارات المعنية لضمان تدقيق إجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والأماكن العامة خلال أسبوع واحد وفي كل أنحاء العراق".

وأعلن الدفاع المدني عند منتصف الليل أن فرقه سيطرت على الحريق الذي "بدأ بانفجار أسطوانة أوكسجن حسب شهود عيان"، مشيرا إلى أن "المستشفى يخلو من منظومة" استشعار الحرائق وإطفائها، و"الأسقف الثانوية عجلت من انتشار النيران بسبب احتوائها على مواد فلّينية سريعة الاشتعال".