سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 25/4/2021-البيع والشراء في غزة

شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 25/4/2021 استقراراً أمام الدولار الأمريكي والشيكل الاسرائيلي متأثراً بارتفاعه عالمياً .

مصادر خاصة قالت ان سعر الذهب في سوق غزة للذهب يشهد ارتفاعاً طفيفاً ، حيث يبلغ سعر الشراء من 33 وحتى 33.5 حسب حالة الذهب، وبيلغ سعر البيع وفقا لسوق غزة من 35 حتى 39 دينار.

وتحظى اسعار الذهب في فلسطين على اهتمام كبير من ابناء الشعب الفلسطيني باعتبار الذهب هو المعدن الأساسية الذي يحافظ على قيمته بخلاف العملات الورقية كالدولار والدينار واليورو التي تشهد اسعارها انخفاضا وارتفاعا بشكل مفاجئ.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم الاحد 25/4/2021

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 186.26 شيكل $57.17

سعر الذهب عيار 22 170.74 شيكل $52.40

اسعار الذهب عيار 21 162.98 شيكل $50.02

اسعار الذهب عيار 18 139.70 شيكل $42.88

سعر الذهب عيار 14 108.65 شيكل $33.35

سعر الذهب عيار 12 93.13 شيكل $28.58

اسعار أوقية الذهب 5,793 شيكل $1,778

اسعار جنيه الذهب 1,304 شيكل $400.18

اسعار كيلو الذهب 186,259 شيكل $57,167

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

24 إبريل 186.26 162.98 139.70 108.65 93.13

23 إبريل 186.18 162.91 139.63 108.60 93.09

22 إبريل 186.94 163.58 140.21 109.05 93.47

21 إبريل 188.61 165.04 141.46 110.02 94.31

20 إبريل 185.84 162.61 139.38 108.41 92.92

19 إبريل 185.78 162.56 139.34 108.37 92.89

18 إبريل 187.39 163.97 140.55 109.31 93.70

17 إبريل 187.39 163.97 140.55 109.31 93.70

16 إبريل 187.31 163.90 140.48 109.26 93.65

15 إبريل 186.24 162.96 139.68 108.64 93.12