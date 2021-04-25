طالع "طقس فلسطين" اليوم الاحد 25-4-2021

أفادت الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاحد الموافق 25-4-2021، بأنه لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 4-6 درجات.

وبحسب موقع "طقس فلسطين"، فإنه ستسود أجواء صيفية حارة نسبياً بوجه عام في معظم المناطق نهاراً، وفي ساعات الليل المتأخر تنخفض الحرارة وتصبح مائلة للبرودة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

غدًا الاثنين، سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها بقليل، فيما ستسود أجواء باردة نسبياً في ساعات الصباح الباكر في الجبال.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة الى مائلة للبرودة خصوصاً في الجبال، مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، فيما ستنخفض درجات الحرارة مجددًا في ساعات المساء والليل لتصبح الأجواء باردة نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح جنوبية غربية.