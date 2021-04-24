سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 25-4-2021 ، حيث يحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم اسعار الذهب في العديد من الدول وخاصة مصر، وبمختلف العيارات المعروفة لدى التجار والمتابعين.

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سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 25-4-2021

وجاء سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 25-4-2021 كما يأتي:

عيار 24 887 إلى 889

عيار 22 813 إلى 815

عيار 21 776 إلى 778

عيار 18 665 إلى 667

عيار 14 517 إلى 519

عيار 12 443 إلى 445

الاونصة 27,581 إلى 27,652

الجنيه الذهب 6,208 إلى 6,224

الكيلو 886,857 إلى 889,143

سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 25-4-2021

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة الجنيه المصري

24 ابريل عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

23 إبريل 897.33 785.18 673.01 523.44 448.66

22 إبريل 901.11 788.49 675.85 525.65 450.56

21 إبريل 904.76 791.68 678.58 527.78 452.38

20 إبريل 898.72 786.40 674.05 524.26 449.36

19 إبريل 894.28 782.51 670.72 521.66 447.14

18 إبريل 897.19 785.06 672.91 523.36 448.60

17 إبريل 896.39 784.36 672.30 522.89 448.19

16 إبريل 896.31 784.29 672.25 522.85 448.16

15 إبريل 889.46 778.30 667.11 518.86 444.73

14 إبريل 875.45 766.04 656.60 510.68 437.73