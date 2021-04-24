آلية الاشتراك في مسابقة تراتيل على قناة اقرأ 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، آلية الاشتراك في مسابقة تراتيل، حيث استعدت قناة اقرأ لإطلاق الموسم الثاني من مسابقتها الرمضانية “تراتيل”، والتي تتوافق مع خريطتها البرامجية لشهر رمضان الكريم لعام 2021 آلية الاشتراك في مسابقة تراتيل على قناة اقرأ 2021.

آلية الاشتراك في مسابقة تراتيل على قناة اقرأ 2021

وتعد تراتيل مسابقة عالمية لتلاوة آيات الذكر الحكيم على شاشة اقرا، وكافة صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتواصل من خلالها القناة مع جمهورها، وتقام وقائع المسابقة يوميًا على الهواء طوال أيام الشهر الكريم، مع الشيخ/ أيمن سويد، وتم تخصيص مبلغ قيمته مائة ألف ريال سعودي، يتم توزيعه على الفائزين في الحلقات.

آلية الاشتراك في مسابقة تراتيل على قناة اقرأ 2021

شروط الاشتراك في مسابقة تراتيل على قناة اقرأ

لاقت مسابقة تراتيل الرمضانية رغم حداثة تاريخها قبولًا من متسابقين من مختلف دول العالم، بالرغم من أن هذا الموسم هو الثاني لها، وضعت قناة اقرأ مجموعة من المعايير التي تقوم عليها المسابقة، وتتمثل هذه المعايير ما يلي:

تتم المشاركة بالمسابقة من خلال التسجيل لمقطع فيديو باستخدام كاميرا الهاتف، وبجودة صورة عالية وصوت شديد الوضوح وعالي النقاء.

يتم ارسال المقطع فورياً على واتس آب عبر رقم المسابقة.

ويتم تقييم المشاركات واختيار الفائز من بينها، والذي يتميز بـجمال الصوت، نطق مخارج الحروف بشكل صحيح، وإتقان أحكام التجويد، التلاوة دون أخطاء.

يذكر المتسابق اسمه واسم بلده ، وذلك قبل البدء بتلاوة المقطع.

كذلك يجب أن تتراوح مدة المقطع، بين 2 إلى 3 دقائق.

يمكن للمتسابق المشاركة بأي مقطع يحفظه، ولا يُشترط أن يكونحافظًا القرآن كاملاً.

يشترط أيضاً أن تكون تلاوة المقطع المشارك به في المسابقة غيبًا.

تقبل المشاركات من الجنسين.

يسمح للمتسابق بالاشتراك بمقطع فيديو واحد.

تخضع المشاركات إلى تقييم مبدئي.

التواصل مع الفائز

آلية الاشتراك في مسابقة تراتيل على قناة اقرأ 2021

تقوم القناة بالتواصل مع الفائز من خلال الهاتف الجوال، الذي قام المتسابق بإرسال المقطع المشارك في المسابقة من خلاله، بهدف الحصول على بياناته بشكل دقيق، والطريقة التي يتم بها استلام الجائزة.

يشار إلى أن الموسم الأول من المسابقة فاز بالمراكز الثلاثة فيها كلا من: عارف أحمد جلال الدين من سوريا، وفازت بالمركز الثاني إيمان مراو من الجزائر، وفاز بالمركز الثالث محمد شهيد من الفلبين.

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