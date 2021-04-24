ادعية مستجابة للرزق في شهر رمضان مستجاب ومكتوب

من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”.

من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”.

من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”.

“اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك

“اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك

“اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك

“اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، وعذاب القبر،

ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك