تقديرات الاحتلال: تجدد مواجهات القدس وتصعيد في جبهة غزة

أفادت تقديرات جيش الاحتلال، بأن المواجهات في القدس سوف تتجدد الليلة، متوقعة ان تمتد مساحتها.

وتشير إلى ان المواجهات ستستمر ايضا في الايام القادمة، فيما تقدر شرطة الاحتلال ان الاحداث قد تتطور الى عمليات طعن يقوم بها فلسطينيون ويهود.

وتوضح التقديرات على المستوى السياسي أن التصعيد من القطاع مرتبط بالوضع في القدس، مبينة أنه طالما ثمة مواجهات في القدس فإن حماس سيكون من الصعب عليها ان لا تستجيب لضغوط الشارع.

على الصعيد ذاته، قال ايهود يعاري الصحفي "الإسرائيلي" المختص في شؤون الشرق الأوسط، إن حماس تحاول أن تفرض معادلة جديده لها علاقة بالقدس فالتصعيد في القدس سيجر الى تصعيد على جبهة القطاع".

بدوره، أوضح المحلل في الشأن الإسرائيلي حسن لافي، أن هناك شبه اجماع لدى المحللين السياسيين والعسكريين في "إسرائيل" أن أي توتر في القدس ينعكس على الوضع الامني في جبهة غزة.

وأكد لافي أن المقاومة في غزة تضع هذه المعادلة التي تعتبرها المؤسسة العسكرية جديدة.