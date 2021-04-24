خبير في شؤون القدس: القدس تبعث فينا الأمل عندما نضل الطريق

قال الخبير في شؤون القدس عنان نجيب اليوم السبت: "تاريخيًا، شهر رمضان المبارك كان دائماً عنواناً لهبة المقدسيين".

وأكد نجيب ان القدس تبعث فينا الأمل عندما نضل الطريق، وما يجري في المدينة هو رد فعل طبيعي على تضييق الاحتلال على المقدسيين.

وأوضح ان آخر تضييقات الاحتلال كانت على باب العامود الذي يعني للمقدسيين الكثير، مشيراً ان الاحتلال لا يحتاج لذريعة للتنكيل بالمقدسي، فهو جاهز دائماً لذلك.

وأشار نجيب إلى ان ثبات الشبان المقدسيين على موقفهم أحرز تقدماً كبيراً، قائلاً "المقدسيون كانوا يقولون: "يا وحدنا" وعندما رأوا ردة فعل قطاع غزة؛ ضاع هذا المفهوم".

ولفت إلى ان ما فعلته غزة أعطى المقدسيين دفعة معنوية، وتتابعت ردات الفعل فوصلت قلقيلية وطولكرم ورام الله والبيرة وبيت لحم، منوهاً ان ما جرى بالأمس هو اجماع وطني على مدينة القدس.

وأضاف نجيب :"أن مدينة القدس لا تقبل القسمة والمسجد الأقصى ملك خالص للمسلمين، وهذه رسالة لكل الأطراف، بأننا سندافع عن المسجد الأقصى حتى استشهاد آخر طفل مقدسي".

وتابع:" الاحتلال يمارس جريمة الإبعاد بحق المقدسيين، وهو يحاول التنغيص على حياتنا".