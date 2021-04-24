أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 24 -4- 2021

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت، يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار العملات والذهب في العديد من الدول، لذا في هذا المقال سنتحدث عن اسعار الذهب في السعودية حيث يبحث الكثيرين عن اسعار الذهب في السعودية.

لذا يحرص موقع فلسطين اليوم على تقديم العديد من اسعار الذهب في العديد من الدول وخاصة في السعودية بعياراته المختلفة، بعد تزايد عمليات البحث على محركات البحث العالمية عن اسعار الذهب.

شهدت أسعار الذهب في السعودية تراجعاً خلال اليوم السبت 24 -4-2021، في ظل استقرار أسعار المعدن الثمين عالميا.

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية 214.12 ريال (57.10 دولار)، مقابل، 215.21 ريال (57.39 دولار)، امس الجمعة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 187.36 ريال (49.96 دولار)، مقابل، 188.31 ريال (50.22 دولار) أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 160.59 ريال (42.82 ريال)، مقابل 161.41 ريال (43.04 دولار) أمس.

سعر الذهب الاقتصادي

بدوره انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة إلى 124.91 ريال (33.31 دولار)، مقابل، 125.54 ريال (33.48 دولار) امس الجمعة.

اوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) 6663.75 ريال (1777 دولارا)، مقابل، 6693.75 ريال (1785 دولارا)، أمس.

سعر جنيه الذهب

كما تراجع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى 1498.87 ريال (399.70 دولار)، مقابل، 1506.47 ريال (401.72 دولار) أمس.