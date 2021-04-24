نقل الأسير علاء الريماوي من سجن عصيون لمشفى "إشعار اتسيتك"

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم السبت، إنه جرى نقل الأسير علاء الخطيب الريماوي من سجن عصيون لمستشفى إشعار اتسيتك.

واقتحمت قوة إسرائيلية خاصة منزل الصحفي علاء الريماوي في رام الله صباح الاربعاء الماضي، واعتقلته.

وأعلن الأسير الريماوي منذ لحظة اعتقال الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي، فيما يواصل الأسير الريماوي اضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي.

يشار إلى أن الريماوي يعمل مراسلاً لقناة الجزيرة مباشر ومديرا لموقع جي ميديا الإعلامي، وهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 10 أعوام، جزء منها في الاعتقال الإداري.