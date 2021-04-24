نصائح مهمة في اول ايام عيد الفطر لتجنب آلام المعدة

يشكو الناس في أول أيام عيد الفطر من اصابتهم بالاضطرابات المعوية وآلام المعدة وقد تصل إلى الانتفاخ والاسهال، ومن الممكن أن يحدث حالات تسمم غذائي.

كل ذلك يأتي بسبب التغير المفاجئ في مواعيد وأنواع الاكل، خاصة بعد اعتياد الشخص في شهر رمضان على نمط محدد للطعام.

وينصح الخبراء في التغذية مراعاة كمية الأكل ونوعيته في العيد وخاصة في اليوم الأول إلى جانب اتباع عدد من النصائح الهامة التالية: