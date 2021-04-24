نصائح مهمة في اول ايام عيد الفطر لتجنب آلام المعدة

يشكو الناس في أول أيام عيد الفطر من اصابتهم بالاضطرابات المعوية وآلام المعدة وقد تصل إلى الانتفاخ والاسهال، ومن الممكن أن يحدث حالات تسمم غذائي.
كل ذلك يأتي بسبب التغير المفاجئ في مواعيد وأنواع الاكل، خاصة بعد اعتياد الشخص في شهر رمضان على نمط محدد للطعام.
وينصح الخبراء في التغذية مراعاة كمية الأكل ونوعيته في العيد وخاصة في اليوم الأول إلى جانب اتباع عدد من النصائح الهامة التالية:
- تناول الطعام ببطء لتجنب حدوث الاضطرابات والأعراض السابقة.
- تقليل تناول الأطعمة التي تلبك الأمعاء وتزيد من حموضة المعدة، كالمقالي والمعجنات وتلك التي تحتوي على البهارات والتوابل.
- تهيئة المعدة على استقبال الطعام أول يوم العيد من خلال تناول إفطار صحي وخفيف وتجنب الإفطار الثقيل.
- عدم الافراط في تناول الحلويات كالمعمول والشوكولاتة، والتي قد تؤدي إلى إرباك الجهاز الهضمي، واستبدالها بالفاكهة والعصائر الطبيعية.