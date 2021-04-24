أهم البرامج الدينية في شهر رمضان 2021، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري افضل واهم البرامج الدينية، لما لها من اهمية للمسلمين في رمضان للتفقه في الدين ومعرفة امور دينهم، والسعي لعمل الحسنات والبعد عن الخطايا والمعاصي.

حيث يحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على كافة البرامج الدينية الجديدة في شهر رمضان، وذلك بعد زيادة البحث عن هذه البرامج على محركات البحث العالمية، لذا تابعوا المقال للنهاية لمعرفة هذه البرامج.

اهم البرامج الدينية في شهر رمضان 2021

وللبرامج الدينية في شهر رمضان 2021 اهمية كبيرة لما تقدمه من تغذية روحية للمسلم وشحن الطاقة الايمانية للعباد من خلال توجيهه لعمل الطاعات وكافة الامور التي يتقرب بها العبد الى الله تعالى

اليكم أهم البرامج الدينية في شهر رمضان 2021 :

برنامج احسان المستقبل

برنامج مصر ارض الانبياء

برنامج الامام الطيب

برنامج لعلهم يفقهون

برنامج الدنيا بخير

برنامج اسال مع دعاء

برنامج حكاية حياة

برنامج لعلهم يرجعون

برنامج ربي زدني علما

برنامج رحلة حياة

برنامج اللهم تقبل

مواضيع البرامج الدينية:

رضا الوالدين

الادعية

الموت و علاماته

سيرة الرسول صل الله عليه وسلم و الانبياء

قصص القران الكريم

الاخلاق الحميدة

الرقية الشرعية

الصلاة

أهم البرامج الدينية في شهر رمضان 2021 :

أهداف البرامج الدينية في شهر رمضان 2021

تحقيق الهدف التربوي الاسلامي

حفظ القران الكريم و شرح تفاسيره

توعية الناس حول الاخلاق الحميدة في المجتمع

توعية الناس على مسؤولية افعالهم وحقوقهم في الدين الاسلامي

توعية الناس حول الافكار الدينية والتوجيهات الاسلامية

توعية الناس على حب المطالعة في الدين الاسلامي

نشر قصص الانبياء و خصالهم الحميدة على المجتمع