مناشدة لإنقاذ حياة الأسير « درابيه » المصاب بمرض السرطان ومحكوم مدى الحياة

فلسطين اليوم – غزة

ناشدت عائلة الأسير رائد محمد درابيه " 36 عاما " من قطاع غزة ، والمحكوم مدى الحياة ، مؤكداً رامى شقيق الأسير لمركز الأسرى للدراسات أن أخاه رائد مصاب بسرطان النخاع الشوكى .

وأضافت العائلة أن الأسير رائد أجرى اتصال بالعائلة يوم الأربعاء الماضى 18/3/2009 ، وأكد لهم باجراء عملية استئصال شريانين من حول العمود الفقرى واستبدالهما بمواسير بلاستيك فى تاريخ 15/3/2009 ، وحسب المعلومات الواردة اتضح أن الأسير رائد درابيه لا يشعر بأعصاب قدميه ، كون العملية كانت قريبة جدا من العمود الفقرى ومن مركز الأعصاب ، وأنه الآن على (مقعد متحرك ) ، مضيفا أنه قد أجرى قبل ذلك ست عمليات جراحية فى نفس المنطقة من الظهر "العمود الفقرى " ولم تنجح أى واحدة منها ، مما أدى الى بروز عظام العمود الفقرى نتيجة لتآكل اللحم من حول العمود الفقرى .

هذا واستنكرت العائلة عبر مركز الأسرى للدراسات قيام الدنيا وعدم قعودها من أجل اطلاق سراح الجندى شاليط بينما لا يتحرك أحد اقليميا ودولياً للافراج عن 10.000 أسير وأسيرة فلسطينية وعربية منهم المئات من المرضى .

وناشدت العائلة عبر المركز كلا من الرئيس أبو مازن والتنظيمات الآسرة للجندى وجميع القادة بالضفة الغربية وقطاع غزة وكافة المؤسسات الحقوقية والمعنية بقضية الأسرى وجميع الفصائل الفلسطينية النظر بحالة ابنها وانقاذ حياته من براثن الموت المحقق على أمل قضاء بقية حياته بين أهله وأبنه الوحيد ان قدر الله وكتب له العمر 0

وطالب مدير مركز الأسرى للدراسات / الأسير المحرر رأفت حمدونة المؤسسات الدولية والحقوقية والانسانية بضرورة التدخل لوضع حد لاستهتار الإدارة بحياة الأسرى وانقاذ الأسير درابيه وكل الأسرى المصابين بأمراض مزمنة من سياسة الموت البطىء الذى تمارسه دولة الاحتلال بحقهم ، وناشد حمدونة كلا من الصليب الأحمر ووزارة الأسرى و المؤسسات الفلسطينية الرسمية والاهلية الحقوقية منها والإنسانية والجمعيات والمراكز المعنية بالأسرى لمساندة الاسرى والأسيرات المرضى فى السجون ووقف انتهاكات دولة الاحتلال بحقهم والعمل على انقاذ حياتهم .