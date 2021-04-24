استمرار اضراب الأسير الصحفي علاء الريماوي عن الطعام لليوم الرابع

اكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم السبت، استمرار الأسير الصحفي علاء الريماوي في اضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي بسبب اعتقاله التعسفي.

وأشارت الهيئة، أن الأسير الريماوي يقبع حاليا في مركز توقيف عتصيون جنوب بيت لحم في ظل ظروف قاسية.

يشار انه كانت قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل الريماوي في رام الله صباح الأربعاء الماضي، واعتقلته، حيث بلغت زوجته حينها أنه دخل إضرابا عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

جدير ذكره انه يعمل الريماوي مراسلا لقناة الجزيرة مباشر، وهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 10 أعوام، جزء منها في الاعتقال الإداري.