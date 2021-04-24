طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع في رمضان، نقدم لكم في موقع فلسطين اليوم الاخباري هذا المقال عن طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع، لما له من فوائد كبيرة لجسم الانسان في رمضان، ويعطي الجسم شعوراً بالانتعاش والراحة خاصة للصائمين.

طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع في رمضان

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد للمتابعين، حيث يقدم العديد من الوصفات للأكلات والعصائر المختلف، وبعد ان وجدنا زيادة في البحث عن طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع قمنا باعداد هذا المقال، لذا تابعوا المقال للنهاية.

طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع في رمضان:

مقادير عصير الليمون بالنعناع:

4 حبات ليمون مقشر

1 ليتر ماء مثلج

نعناع أخضر طازج حسب الرغبة

سكر حسب الرغبة

طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع :

نغسل الليمون جيداً ونقطعه إلى أرباع.

نضع الليمون في الخلاط مع القليل من النعناع والسكر ومن ثم نضيف نصف كمية الماء إلى الليمون في الخلاط.

نقوم بخلط الليمون مع الماء والنعناع بشكل جيد ومن ثم نأخذ خليط الليمون ونصفيه داخل وعاء كبير.

نقوم بإعادة كمية الليمون المتبقية إلى الخلاط ونضيف باقي كمية الماء والسكر إلى الليمون ومن ثم نقوم بخلط المكونات مرة ثانية.

نأخذ العصير ونصفيه مرة ثانية فوق الكمية الأولى ومن ثم نتخلص مما تبقى من بقايا الليمون.

نسكب العصير بأكواب التقديم ونضيف إليه الثلج.

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