عصائر طبيعية قوية لتزيل السكر لمرضى السكري ويمكن اعدادها في البيت

عصائر طبيعية تساعد مرضى السكري على الحفاظ على نسبة السكر في الدم ، أن لا ترفع نسبة السكر ، وتعتبر هذه الفئة الهشة من الفئات تضررًا لأنهم باتوا يحملون المرض حتى الممات ، وفي نهاية هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم بشأن العصائر التي لا ترفع نسبة السكر في الجسم ، ويمكن شرائها من المحالات التجارية والأسواق وهي متوفر وبكثرة ورخيصة الثمن وطريقة اعدادها سهلة ولا تحتاج إلى عناء كبير ، تابع معنا حتى النهاية .

ويحرص الفريق دومًا على نشر سلسلة مقالات صحة مثل هذه المقالة بعنوان عصائر طبيعية لا ترفع نسبة السكر لدى مرضى السكري ، وبحسب خبير تغذية فإنها لا تشكل أي خطر لدى مرضى السكري بمجرد تناولها، بل تحافظ على صحتهم دون أي أعراض قد طرأ عليهم.

وقالت خبيرة التغذية، د. ايناس شلتوت ، أن العصائر التي ارفقناها لكم لا تركز فيها نسبة سكر وهي مفيدة لمرضى السكري، عكس العصائر الموجودة في المحالات التجارية والتي تحتوي على نسبة سكر مركزة.

وحذر شلتوت، من تناول العصائر الجاهزة خصوصًا المشروبات الغازية التي تحتوي على مواد حافظة لأنها ترفع نسبة السكر لدى المرضى، ما قد يدهور حالتهم الصحية.

عصائر مفيدة لمرضى السكري :

عصير الليمون الطبيعي:

ويعتبر عصير الليمون الطبيعي من أكثر العصائر الذي يحافظ على نسبة السكر في الدم، وهو ما يفضله الكثيرون لتناوله.

وعلى المُعدّ أن يحضر حبة ليمون ويعصرها مع كوب من الماء ويضع عليه بدائل السكر بدل السكر العادي، ثم يشربها .

عصير البرتقال الطبيعي:

ويعمل عصير البرتقال الطبيعي على الحفاظ على نسبة السكر في الدم، كما وتجد الكثير من المرضى يفضلون تناول عصير البرتقال.

وعلى المريض أن يضع حبتان برتقال مع كوب ماء والتحلية ببدائل السكر، ويكون جاهزًا بذلك للشرب.

عصير كنتالوب الطبيعي:

ويحافظ عصير الجوافة الطبيعي على نسبة السكر في الدم، وتجد الكثير من المرضى يفضلون تناول عصير الجوافة.

وما عليك سوى صنع عصير كنتالوب بأخذ من خلال وضع ثمرة كنتالوب مع 3 أرباع كوب ماء، مع ربع كوب لبن، وبهذه الخلطة للعصير يكون جاهزًا للتناول.

عصير الخيار والنعناع والبطيخ :

وهو مزيج رائع من الخضار والفواكه، محلى بالبطيخ والعسل، وأفضل طريقة لتقديمه باردة.

السعرات الحرارية: 200 سعرة حرارية (لكل وجبة)

محتوى الكربوهيدرات: 30 جرام (لكل وجبة)

العناصر الغذائية: فيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين ب 6 والفولات والفوسفور والمغنيسيوم والمنغنيز والثيامين والريبوفلافين والبروتين النباتي

مكونات العصير:

نصف كوب من أوراق النعناع الطازجة

نصف كوب ماء

1 قرنبيط طازج مفروم خشن

2 كوب من البطيخ الناضج المفروم

1 خيار طازج مقطع إلى مكعبات صغيرة

2 ملاعق كبيرة من العسل

1 كوب ثلج مبشور

طريقة تحضير العصير:

أولاً: يُمزج القرنبيط والبطيخ والخيار جيدًا في محضر الطعام. ثم أضيفي أوراق النعناع ونصف كوب ماء.

ثانيًا: يُسكب في كوب من الثلج المجروش و 2 ملاعق من العسل ويستمر التحضير.

ثالثًا: يمكن إضافة ملعقة كبيرة أخرى من العسل حسب الرغبة وتقديمها باردة.

ويحتوي هذا العصير على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات وغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية مع طعم لذيذ ومقرمش.

عصير الجوافة الطبيعي:

كما يحافظ عصير الجوافة الطبيعي على نسبة السكر في الدم، لذلك يفضل بعض المرضى تناول عصير الجوافة.

حيثُ يضع الشخص ثمرة من الجوافة مع كوب ماء مع بدائل سكر، أو ثمرة جوافة مع 3 أرباع كوب ماء وربع كوب لبن ، ثم وضعها مع بدائل سكر، وهيك تكون العصير جاهز للشرب... عرض المزيد

نسبة السكر في العصائر المعلبة :