عادات خاطئة في رمضان.. لا تفعلوها!

شهر رمضان فرصة عظيمة للتغيير للأحسن، والابتعاد عن العادات السيئة والسلبية و المنغصات، ولابد من استغلال هذا الشهر في تهذيب النفس والابتعاد عن كل ما هو مؤذ للنفس، وذلك من خلال الابتعاد عن الغضب أولا، ومن ثم السيطرة التامة على المشاعر خلال أوقات الصيام التي تعتبر الفترة الأكثر حساسية لدى البعض، كما ان شهر رمضان فرصة مثالية لتحسين العادات الغذائية غير الصحية والتي تترك باستمرار ممارستها آثاراً وخيمة على الجسم

عدم انتظام ساعات النوم

إن قلة النوم والسهر لساعات متأخرة من الليل يؤديان إلى حدوث خلل في ساعة الجسم البيولوجية، ما يتسبب في الشعور بالتعب والإرهاق خلال ساعات الصيام.

و للحفاظ على نمط نوم صحي خلال رمضان يساعد في تقليل والتقليل من الاثار السلبية المترتبة على قلة النوم، اليكم هذه النصائح:

تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل النوم كونه من المنبهات.

عدم ممارسة أي نشاط بدني قبل ساعة من النوم تقريباً.

تجنب تناول الطعام قبل ثلاث ساعات تقريباً من النوم.

تجنب تناول الأطعمة التي من شأنها أن تؤدي إلى الأرق في النوم خلال وجبة السحور.

محاولة الخلود مبكراً إلى النوم.

العمل على تنظيم بيئة النوم من سرير وفراش مريح، بالإضافة إلى التأكد من أن تكون درجة حرارة الغرفة لطيفة وتعتيمها.

الافراط في شرب الماء البارد

يعتقد الكثيرون أن شرب الماء بكثرة في وجبة السحور يحمي الجسم من العطش طوال النهار. ولكنه في الحقيقة، يؤدي إلى زيادة الرغبة في التبول، وزيادة الشعور بالعطش أثناء الصيام.

لذلك يُنصح بتناول العصائر الطبيعية والفاكهة الغنية بالماء على السحور، مثل البطيخ والشمام والبرتقال، لأنها تعمل على الإفراز التدريجي للماء في الجسم.

يجب أيضاً عدم الإفراط في تناول الماء البارد على الإفطار لأنه يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي والتقلصات والشعور بالامتلاء. لذا يجب تناول الماء بعد شرب التمر بالحليب.

الافراط في تناول الطعام

يكثر عدد كبير من العائلات في شهر رمضان من تحضير أصناف الطعام الصحية وغير الصحية. إضافة إلى الحلويات. وهناك من يُفرط في تناول كميات كبيرة من الطعام.

ويُعد هذا الأمر من العادات الخاطئة؛ فعلى الرغم من فوائد الصيام التي تعود على صحة الجهاز الهضمي والجسم بوجهٍ عام. إلا أن تناول الطعام بشكلٍ مبالغ فيه يزيد من ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم، ويزيد من الشعور بالتعب والإجهاد.

النوم بعد السحور مباشرة

يهضم الجسم الطعام بشكلٍ أفضل عندما يكون في وضع الراحة. ومجرد الاستلقاء على فراشٍ أو أريكة بعد تناول الطعام مباشرة، يسبب مشكلاتٍ في المعدة. من هذه الاضطرابات القرحة، والحموضة التي تزيد من الشعور بالحرقة في المعدة والصدر.

و من العادات الخاطئة التي اعتاد عليها الكثيرون في شهر رمضان، النوم مباشرة بعد تناول وجبة السحور، حيث ينصح بترك فترة كافية بين السحور والنوم، حتى لا يكون الجسم معرضاً للإصابة بعديد من الأمراض المختلفة، كأمراض القلب والكبد والقولون، ولذلك يجب أن يظل الإنسان بعد تناول السحور مستيقظًا ما بين ساعة إلى ساعتين لإعطاء الجسم فرصة لهضم الطعام، خاصة لمن يعانون من القولون العصبي؛ تجنبا لحدوث التهابات أو انتفاخ.

التوتر و الغضب اثناء الصيام

الصوم فرصة ثمينة لضبط النفس، وتعويدها على السكينة والهدوء، وحب الآخرين واستيعابهم، وليس العكس الذي قد يحدث نتيجة ردود الافعال العصبية التي قد تؤدي لإفساد الصوم والغاية المرجوة منه، و يعود سبب الغضب في رمضان لعدة اساب منها الامتناع عن التدخين و قلة شرب الماء و الامتناع عن شرب المنبهات و الطعام، كل هذه الأسباب تؤدي إلى زيادة إفراز بعض الهرمونات في الجسم والتي تزيد التوتر. والحقيقة أن الاعتياد على ممارسة بعض العادات الخاطئة خارج أيام رمضان، قد تستمر معنا في رمضان وننسى أنها من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حالة التوتر والعصبية.

ولكن كيف تخفف من أسباب وآثار العصبية والتوتر في أيام شهر رمضان المبارك حتى نحافظ على صومنا؟

تأتي الصلاة كأفضل الحلول لتخفيف العصبية خلال الصوم، إذ أثبتت الدراسات العلمية أنّ الجسم يفرز هرمون الإندورفين خلال أداء الصلاة.

الابتعاد قدر المستطاع عن الحوارات التي لا تعطي نتيجة لأنّها تزيد التوتر.

هناك بعض الأطعمة التي تساعدك على التخلص من العصبية والتوتر أثناء الصيام وهي: الموز والجوز والأفوكادو والسبانخ والديك الرومي والتي تساعد على الاسترخاء والهدوء والحد من الإصابة بالعصبية والتوتر، وتحسين النوم، واعلم أن رمضان شهر العمل والإتقان والاجتهاد والرفق والتراحم.

اهدار الوقت في مشاهدة التلفاز

لا يصح على الإطلاق المبالغة في إهدار الوقت أمام التلفاز لمشاهدة برامج الترفيه والمسلسلات، وإضاعة ساعات رمضان الثمينة والمحدودة في التنقل بين القنوات الفضائية؛ عليكِ اغتنام وقتك قدر المستطاع في أداء العبادات، خاصةً أنه بإمكانك متابعة كل هذه البرامج والمسلسلات في ما بعد.