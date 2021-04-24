بالفيديو إصابات إثر اعتداء مستوطنين "إسرائيليين" جنوب محافظة الخليل

أصيب مواطنين بجروح ورضوض اليوم السبت، جراء اعتداءات مجموعة من المستوطنين "الإسرائيليين" عليهم، في يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وقال منسق لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن مستوطني "حافات ماعون"، هاجموا مساكن المواطنين في قريتي التوانة والمفقرة ورشقوها بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض.

وأضاف العمور، أن قوات الاحتلال التي كانت تحرس المستوطنين، أطلقت قنابل الصوت والغاز، باتجاه المواطنين، الأمر الذي تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما اعتدى مستوطنون بالضرب بالعصي والحجارة وأطلقوا النار على مزارعين في مسافر يطا بحماية قوات الاحتلال التي تواجدت في المكان.

يشار إلى أن المواطنين في قريتي المفقرة والتوانة، يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحقهم.

ومسافر يطا هي عبارة عن 19 تجمعا فلسطينيا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وخصصت سلطات الاحتلال منذ الثمانينات معظم أراضي مسافر يطا ومن ضمنها 14 تجمعا كمناطق عسكرية مغلقة لأغراض التدريب العسكري أو ما يُسمى مناطق إطلاق النار.

ونتيجة لذلك أصبحت التجمعات التي تعيش فيها عرضة لسلسلة من السياسات والممارسات التي قوضت أمن السكان وزادت من تردي ظروف معيشتهم وارتفعت مستويات الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية.

وباتت هذه التجمعات عرضة لخطر التهجير القسري، حيث طرد الاحتلال في عام 1999 معظم السكان من المنطقة ودمر أو صادر معظم منازلهم وممتلكاتهم.

ويحاول الاحتلال ومستوطنوه تهجير 16 خربة في مسافر يطا، تقع في نهاية سلسلة جبال الخليل باتجاه هضبة النقب، ويقطنها نحو "2200" فلسطيني يصرون على الصمود والبقاء على أراضيهم.