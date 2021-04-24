كوخافي يلغي زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة

ألغى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم السبت، زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة لبحث الملف النووي الإيراني مع إدارة جو بايدن، الأسبوع الحالي.

وأفاد الاعلام العبري، بأن "كوخافي ألغى زيارته لأمريكا، بسبب التوتر مع قطاع غزة".

المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال: إن "رئيس الأركان أفيف كوخافي، أنهى قبل قليل جلسة خاصة لتقييم الوضع الميداني في مقر هيئة الأركان، عقب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة أمس الجمعة".

وأمر كوخافي باتخاذ سلسلة خطوات وردود أفعال محتملة بالإضافة إلى الاستعداد لحالة التصعيد، وفق المتحدث.

وأجرى اليوم، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو جلسة تقييم ميدانية بشأن التصعيد مع غزة، بمشاركة مسؤولين في الأمن، في مقر وزارة الحرب بمدينة "تل ابيب" المحتلة.

ليلة أمس، استهدفت مدفعية الاحتلال والطيران الحربي مواقع عدة داخل قطاع غزة، تابعه رد المقاومة على العدوان بقصف البلدات المحتلة بالصواريخ.