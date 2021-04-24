موعد عيد الفطر السعيد 2021 .. وأجمل عبارت التهنئة

تعرف على موعد عيد الفطر السعيد 2021 ، حيث قمنا بتوفير لحضراتكم هذه المقالة التي نالت اهتمامًا كبيرًا بعد أن سجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية بشان موعد العيد ، حتى يتمكن المسلمون عمل العديد من الحلويات المختلفة ومن بينها الحكك العيد ايضا التي يتنوع بشكل كبير ما بين بسكوت والعديد من الحلويات الأخرى ، ولمعرفة الموعد تابع معنا حتى النهاية .

ولقد رصدنا اهتمام واسع من قبل المسلمون بشان موعد عيد الفطر السعيد 2021 ، حيث قال الداعية الإسلامي محمد العريفي، أنه من السنة إن غابت الشمس وغدا العيد، فيجب أن يكبر الإنسان، فيقول كلمات التكبيرات وهي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، موضحا أنه لا بأس بذلك.

موعد عيد الفطر السعيد 2021 :

أن أول يوم من عيد الفطر السعيد من المرجح أن يكون يوم الخميس بتاريخ 13 مايو 2021 المقبل ، ومن الجدير ذكره أن هذا تكوع الحسابات الفلكية ، وقبل هذا اليوم ترصد الدول العربية والإسلامية الهلال وعليه يتم تحديد الموعد بالضبط.

وتبدأ صلاة العيد في تمام الساعة 6:10 بتوقيت القدس الشريف ، من صباح يوم الخميس.

ومع انتشار فيروس كورونا ، فإن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية المختلفة المشددة في ظل انتشار الفيروس هذا العام، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المصليين .

كلمات تكبيرات العيد :

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

وفي هذا المقال تبارك وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لجميع المسلمين في بقاع الأرض عيدهم المبارك بكل محبة وسرور وتتمنى لهم كل الخير، وان يأتي العام المقبل وقد زالت الهموم والغموم.

وفي نهاية المقالة حول موعد عيد الفطر السعيد 2021 أن تكون قد نالت اعجابكم، وكل عام وانتم بألف خير.

رسائل تهنئة لـ عيد الفطر السعيد 2021 :