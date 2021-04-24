منصة ادمودو التعليمية Edmodo تسجيل الدخول والبحث عن الابحاث

منصة ادمودو التعليمية Edmodo تسجيل الدخول ، ولقد سجلت المتصفحات على الانترنت عمليات بحث عالية حول طريقة التسجيل في منصة أدمودو ، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أطقت هذه المنصة الالكترونية بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في العالم ، ومن شأنها تسهيل خطوة تسجيل الطلاب حتى يتحققوا من الصف الدراسي الخاص بهم، والحصول على مناهجهم الدراسية لمرحلتهم الخاصة ، وهنا ستعرف الطلبة على خطوات التسجيل بدون صعوبة ، تابع معنا .

ولاقت هذه المقالة اهتمامًا كبيرًا حول منصة ادمودو التعليمية تسجيل الدخول ، والتي من خلالها يستطيع الطلاب من خلالها أيضاً أداء الواجبات التي تطلب منهم، وخلق حوار بينهم وبين المعلمين، وهذا لتعويض عدم ذهاب الطلاب للمدارس في كافة أيام الأسبوع.

ومع انتشار الوباء واللجوء إلى التعليم عن بعد أو الالكتروني ، فقد حرصت فلسطين اليوم على كتابة سلسلة من المقالات التي تنشر من خلالها جميع روابط المنصات التعليمية الالكترونية ، كما هو الخال مع منصة ادمودو .

منصة ادمودو تسجيل الدخول الطلاب :

أولاً: في الخطوة الأولى ، اضغط الطالب على الأيقونة الخاصة بالملف الشخصي الذي يقع أعلى يسار الصفحة، ويختار خيار اسم تسجيل الطالب.

ثانيًا: وبعدها ، قم الطالب بتسجيل كافة بياناته التي تكون : اسمه الأول، الأخير، كود الصف الدراسي، اسم المستخدم، بريده الإلكتروني.

ثالثًا: اضغط على خيار ( صفحة )، الذي يكون في أعلى الشريط الأيمن في الصفحة، ويختار تسجيل الدخول. ثم اضغط على دليل الفصل الدراسي الذي يكون في الشريط الأيمن من الصفحة.

رابعًا: وفي الخطوة الأخيرة ، اغلق النافذة حتى ينشئ مزيداً من الفصول الدراسية.

منصة ادمودو تسجيل المعلمين

أولاً : وفي الخطوة الأولى قم المعلم بتسجيل الدخول وتخصيص حسابه الخاص على أدمودو.

ثانيًا: وبعدها في حالة ما كان تسجيل الدخول للمرة الأولى، سوف يطلب من المعلم أن يغير اسمه وكلمة المرور. ثم سجل الدخول لـ أدمودو وبعدها سوف يتم إضافته لمجتمع المدرسة الخاصة به ليتمكن من التواصل مع كافة الزملاء دون مواجهة مشاكل.

ثالثًا : وفي الخطوة الثالثة، يترتب على المعلم أن يقوم بملء ملف التعريف الخاص به ( أي ما يقصد به الصفحة الشخصية ).

رابعًا: والخطوة الأخيرة ، قم بتحميل صورة خاصة به، ويضيف أيضاً ساعات العمل الخاصة به ويشارك معلومات قليلة عنه، لأن هذا سوف يساعد الطلاب وأيضاً أولياء الأمور وأي زميل خاص به أن يتواصل معه بشكل سهل.

رابط منصة ادمودو التعليمية :

وللدخول على منصة ادمودو التعليمية الالكترونية (https://new.edmodo.com/school/691145/resources )

خطوات معرفة نتيجة الأبحاث :

اختيار خانة الطالب.

كتابة كافة البيانات المطلوبة، وإدخال الكود الخاص بالطالب.