اسبانيا تطالب "اسرائيل" بتسهيل اجراء الانتخابات الفلسطينية

طالبت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليث لايا سلطات الاحتلال بتسهيل إجرائها وخاصة في القدس المحتلة، وقبول وجود مراقبين.

و اكدت جونزاليث لايا خلال مؤتمر صحفي في مدريد مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، الجمعة، دعم بلادها للانتخابات الفلسطينية، و ابدت رغبة إسبانيا في إرسال بعثة من الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الفلسطينية وطالبت إسرائيل "بتسهيل وجود هذا الفريق كضمان إضافي لنزاهة العملية".

وقالت الوزيرة لايا: "إن الانتخابات الفلسطينية، الأولى منذ 15 عاما "حاسمة لتعزيز العملية الديمقراطية وشرعية المؤسسات الفلسطينية".

و اكدت وزيرة الخارجية لايا انها على قناة بأن "إسرائيل" أيضا ستستفيد من خلال إبراز "قيادة شرعية وذات مصداقية لدفع المفاوضات قدما".

و من المقرر اجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021 في الـ22 من مايو المقبل.