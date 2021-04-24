الاعلام العبري: نتنياهو يتوجه إلى "تل ابيب" للمشاركة في تقييم التوتر مع غزة

أفادت وسائل الاعلام العبرية، اليوم السبت، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد توجه إلى مقر وزارة الحرب في مدينة "تل ابيب" للمشاركة في تقييم التوتر مع كبار المسؤولين "الإسرائيلي" مع قطاع غزة، الليلة.

وأوضحت القناة 13 العبرية: أن "نتنياهو يشق طريقه الآن إلى مقر وزارة الدفاع "الكرياه" في تل أبيب للمشاركة في تقييم خاص حول التوتر في الجنوب سيجري الساعة 15:00".

وأضافت أن نتنياهو سيجري التقييم بمشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي وقادة كبار آخرين.

ليلة أمس، استهدفت مدفعية الاحتلال والطيران الحربي مواقع عدة داخل قطاع غزة، تابعه رد المقاومة على العدوان بقصف البلدات المحتلة بالصواريخ.