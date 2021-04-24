(كشف جديد).. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد الموافق 25 ابريل 2021

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف جديد، وآلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد 25 ابريل 2021.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن السفر يوم غد، سيكون للحافلات المتبقية من الحافلة السابعة من الكشف السابق + الحافلتان: الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2021/14).

ودعت المسافرين إلى إجراء فحص كورونا للمسافرين غداً، الساعة 7:00 من صباحاً في مركزي: "الشاطئ" بغزة، و"شهداء رفح الصحي" برفح، ثم التواجد الساعة 8:00 في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأشارت الداخلية، إلى أيام إجراء فحص كورونا لباقي الحافلات على النحو التالي:

المتبقي من الثانية والثالثة: غداً الأحد في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

الرابعة والخامسة: يوم الاثنين.

السادسة والسابعة: يوم الثلاثاء.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.