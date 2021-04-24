"كورونا فلسطين".. تسجيل 13 حالة وفاة و 1139 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 13 حالة وفاة وتسجيل 1139 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة والضفة الغربية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن الصحة سجلت 6 وفيات في الضفة الغربية: " قلقيلية 1، نابلس 1، الخليل 3، سلفيت 1"، وسجل في قطاع غزة 7 وفيات.

كما رصدت إصابات الجديدة على النحو التالي: "قلقيلية 13، طوباس 8، نابلس 97، الخليل 8، ضواحي القدس 3، طولكرم 28، رام الله والبيرة 73، جنين 25، سلفيت 3، أريحا والأغوار 1، بيت لحم 8"، قطاع غزة 872.

وذكرت الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 0، طوباس 49، نابلس 136، الخليل 69، ضواحي القدس 80، طولكرم 17، رام الله والبيرة 36، جنين 104، سلفيت 10، أريحا والأغوار 9، بيت لحم 20"، قطاع غزة 1015.

وبيّنت الوزيرة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 153 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 438 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 169.960، بينهم 43.533 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وقالت الكيلة، إن "اعداد المرضى في العناية المكثفة بلغت 153 مريضًا، والمرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 43، والمرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 438".

وأضافت الوزيرة، أن عدد الفحوصات: 4375.

وبشأن التطعيمات، فقد وصل إجمالي عدد المواطنين المطعمين في المحافظات الشمالية: 134.496، المحافظات الجنوبية: 35.464