مصدر اسرائيلي: من المبكر القول أن جولة التصعيد في غزة انتهت

أكد مصدر في جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت 24-4-2021 أن جولة التصعيد بين جيش الحرب والمقاومة في قطاع غزة لم تنتهي حتى الآن.

وقال المصدر وفقًا لموقع والا العبري: "من المبكر القول أن جولة التصعيد مع غزة انتهت، الجيش رد على إطلاق الصواريخ، ومستعد لكافة السيناريوهات".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات تجاه مواقع واهداف مدنية في جميع قطاع غزة تسبب بأضرار كبيرة في اراضي ومنازل المواطنين.

يذكر ان المقاومة الفلسطينية دكت مستوطنات "غلاف غزة" بعدد من الصواريخ ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وما تعرض له المقدسيين من انتهاكات انسانية خطيرة بفعل اعتداءات المستوطنين وشرطة الاحتلال.