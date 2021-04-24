مستوطنون غاضبون: الليلة الماضية كانت مرعبة اين الحلول يا نتنياهو؟

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية مساء اليوم السبت، أن المستوطنين في مستوطنات "غلاف غزة" يشعرون بغضب كبير من حكومة بنيامين نتنياهو.

ووفقًا للصحيفة العبرية فإن مستوطني "الغلاف" يطالبون الحكومة بإيجاد الحلول لما جرى الليلة من سقوط عدد من صواريخ غزة داخل المستوطنات.

ووصف المستوطنون الليلة الماضية بانها ليلة مخيفة ومرعبة جدًا.

وكانت فصائل المقاومة في غزة قصفت مستوطنات "غلاف غزة" بعدد من الصواريخ ردًا على جرائم الاحتلال ضد المقدسيين في القدس والمسجد الأقصى المبارك من اعتداءات وتدنيس وانتهاكات خطيرة بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية.