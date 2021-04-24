خبير عسكري: صواريخ غزة اسنادية لأهل القدس ورسالة خطيرة لـ"إسرائيل"

يرى الخبير العسكري واللواء المتقاعد واصف عريقات أن صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ليلة أمس وفجر اليوم رسالة تحذيرية للاحتلال الإسرائيلي قد تتطور بتصاعد الانتهاكات وجرائم المستوطنين وجنود الاحتلال ضد المقدسيين والمقدسات الاسلامية والمسيحية.

وأوضح الخبير العسكري في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم"، أن غرفة العمليات المشتركة للمقاومة في غزة أكدت في أكثر من بيان أن القدس خط أحمر وأن الدماء رخيصة من أجلها هذه كانت شرارة اطلاق الصواريخ ليلة أمس.

وأكد اللواء المتقاعد واصف عريقات، أن الرسالة التي أوصلتها المقاومة لـ"إسرائيل" هي رسالة تحذيرية ففي حال زادت وتيرة الاعتداءات ضد المقدسيين والمقدسات فإن الرد سيكون مختلفا تمامًا حيث قواعد الاشتباك ستتغير والثمن سيكون كبيرًا.

وتوقع اللواء عريقات أن الاحتلال الإسرائيلي يعيش اليوم بتخبط كبير، فهناك تصعيد على جميع الجبهات، "قبل ايام شهدنا سقوط صاروخ قرب مفاعل ديومنا النووية للاحتلال وهناك اشتباكات مباشرة في القدس واليوم الجبهة الجنوبية بتصعيد عسكري مع المقاومة في غزة، معتقدًا بأن السبب في هذا التصعيد هو تصدير الأزمة الداخلية التي يعيشها نتنياهو –في عدم قدرته على تشكيل حكومة جديدة- عبر تصعيد عسكري".

وأشار إلى أن "اسرائيل" تحاول منذ فجر اليوم بث حالة الطمأنينة في صفوف الاسرائيليين خاصة لدى المستوطنين في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة من خلال الغاء القيود التي فرضتها الليلة بعد تقييم الأوضاع الميدانية مع غزة.

ولفت الخبير العسكري أن "اسرائيل" من طبعها الغدر والكذب والخداع لذلك فهي تهدف ايضًا الى جانب رسائل مطمئنة للجبهة الداخلية توجيه رسائل للفلسطينيين بأن الأوضاع انتهت الى هذا الحد.

وأكد اللواء عريقات أن دور المقاومة اليوم هو دور اسنادي واستكمال للدور الذي يبذله أهل القدس في الدفاع المقدسات الاسلامية والمسيحية، مشددًا أن المطلوب من المقاومة ايضًا هو الدفع لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية التي تعد أقوى الأسلحة في مواجهة الاحتلال.

وشهد قطاع غزة ليلة أمس وفجر اليوم السبت تبادل لإطلاق الصواريخ بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي حيث قصفت المقاومة مستوطنات غلاف غزة بعدد من الصواريخ ردًا على جرائم الاحتلال بحق المقدسيين بينما قصف الاحتلال مواقعًا وأهدافًا مدنية وأراضيٍ زراعية.

وفي الوقت ذاته خرجت مسيرات عفوية في جميع محفظات قطاع غزة دعت جميعها المقاومة للرد على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في القدس والمسجد الأقصى المبارك، فيما توجه عشرات الشبان للاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال في موقع "ملكة العسكري" شرق حي الشجاعية ما ادى لإصابة 3 مواطنين بالرصاص.