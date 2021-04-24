صحة غزة : 7 وفيات و"872"  إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 24/4/2021 ، عن تسجيل 7 حالات وفاة و"872 " إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراء 3026 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية .

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ، ان اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 282 حالة ، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 373 حالة.

وأوضحت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 96953 اصابة اجمالي الحالات النشطة 17350 حالة .

واشارت الى تعافي 1015 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرفع اجمالي المتعافين 78764 حالة ، واجمالي الوفيات 839 حالة وفاة.

وبشان التطعيمات ، اوضحت الصحة ان اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 35464 شخص

، في حين بلغت اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص.