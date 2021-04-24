أول اتصال بين بايدن واردوغان على ماذا اتفقا؟

أجرى الرئيس الامريكي جو بايدن أول اتصال له بالرئيس التركي جريب طيب اردوغان منذ ان تولى بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية قبل 3 أشهر.

ووفقًا لوسائل الاعلام فإن الاتصال الذي جرى بين الرئيسين جاء بعد اكثر من 3 اشهر على تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة وقبل يوم واحد من اعلان واشنطن المتوقع اعترافها بما تسميه “إبادة الأرمن” أثناء الحرب العالمية الأولى وهي خطوة من المحتمل أن تثير حفيظة أنقرة.

ووفقًا للبيان الذي صدره البيت الأبيض الأمريكي فإن بايدن نقل حرص الولايات المتحدة على العلاقة الثنائية وبناءة مع مجالات أوسع للتعاون والإدارة الفعالة للخلافات مع تركيا.

واتفق الرئيسين على الاجتماع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في يونيو/حزيران القادم لإجراء مناقشات أوسع حول العلاقات بين البلدين، كما اتفقا على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الثنائية وأهمية العمل معا لبناء تعاون أقوى فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الطرفان”.

وفي الوقت ذاته فقد أكد اردوغان وفقًا لبيان "البيت الأبيض"، اهمية حل قضايا مثل وجود حركة “غولن” في الولايات المتحدة والدعم الأمريكي لحزب العمال الكردستاني في سوريا.