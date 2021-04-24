انهيار النظام الصحي في الهند ..حالة وفاة خلال اقل من 5 دقائق وأرقام الاصابات صادمة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت 24/4/2021 ، عن تسجيلها رقماً قياسيا عالميا جديدا بإصابات كورونا لليوم الثالث على التوالي حيث بلغت الاصابات 346786 خلال 24 ساعة ، في حين بلغت اعداد الوفيات حالة وفاة واحدة جراء كورونا كل أقل من 5 دقائق تقريبا في دلهي مع انهيار ​​النظام الصحي في العاصمة الذي يعاني من نقص التمويل.

طلبت وزارة الصحة إمداد المستشفيات بالأكسجين ، وخاصة في ظل الحديث عن انهيار ​​النظام الصحي في العاصمة الذي يعاني من نقص التمويل.

ونشرت الحكومة طائرات عسكرية وقطارات لتوصيل الأكسجين من أقاصي البلاد إلى دلهي. وأظهر التلفزيون شاحنة أكسجين تصل إلى مستشفى "باترا" في دلهي بعد أن أصدر استغاثة تقول إن لديه 90 دقيقة من الأكسجين المتبقي لمرضاه البالغ عددهم 260 مريضا.

وناشد رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مؤتمر يوم الجمعة "الرجاء مساعدتنا في الحصول على الأكسجين، ستكون هناك مأساة هنا".

الكارثة الصحية وصلت أيضا إلى أجزاء أخرى من البلاد، حيث أصدرت عدة مستشفيات إشعارات عامة تفيد بعدم وجود الأكسجين الطبي لديها. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن حالات جديدة لوفاة أشخاص في مدينتي جايبور وأمريتسار بسبب نقص الغاز.

وتجاوزت الهند الرقم القياسي الأمريكي البالغ 297430 إصابة في يوم واحد في أي مكان في العالم يوم الخميس، مما يجعلها بؤرة عالمية للوباء الذي بدأ يتضاءل في العديد من البلدان الأخرى.