الكشف عن عدد الصواريخ التي أطلقت من غزة و"اسرائيل" تسعى لخفض مستوى اللهب

كشفت قناة "كان" العبرية اليوم السبت 24/4/2021 ، ان عدد الصواريخ التي اطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة الليلة الماضية وفجر اليوم صوب المستوطنات المحاذية للقطاع، أكثر من 20 صاروخا .

ووفقا لصحيفة "يديعوت" فإن أحد الصواريخ انفجر على الطريق أمام محطة انتظار ركاب في إشكول، حدثت أضرار طفيفة على الطريق. ولا إصابات.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية ‌‎أغارت على بنى تحتية تحت أرضية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، وان القصف جاء رداً على إطلاق صواريخ من القطاع صوب المستوطنات الإسرائيلية.

أكدت وسائل إعلام "إسرائيليّة" ان المؤسسة الأمنية تدرك أنه ينبغي تخفيض مستوى اللهب في القدس لمنع التصعيد في غزة.