شهد سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 24-4-2021 انخفاضًا واضحًا أمام الليرة اللبنانية والدولار الأمريكي في وقت تشهد اسعار الذهب الأصفر بحثًا مكثفًا في الجمهورية اللبنانية.

ويهتم ملايين اللبنانيون يوميًا بأسعار الذهب لا سيما فئة الشباب وفئة التجار الذي يرغبون في الحفاظ على اموالهم من الانهيار وسط انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي.

وجاء سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 24-4-2021 على النحو التالي:

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 86,848 ليرة $57.17

سعر الذهب عيار 22 79,612 ليرة $52.40

اسعار الذهب عيار 21 75,994 ليرة $50.02

اسعار الذهب عيار 18 65,137 ليرة $42.88

سعر الذهب عيار 14 50,662 ليرة $33.35

سعر الذهب عيار 12 43,424 ليرة $28.58

اسعار أوقية الذهب 2,700,980 ليرة $1,778

اسعار جنيه الذهب 607,952 ليرة $400.18

اسعار كيلو الذهب 86,848,239 ليرة $57,167

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Saturday, April 24, 2021 07:53 AM بتوقيت دولة لبنان

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

23 إبريل 86,809 75,960 65,108 50,639 43,405

22 إبريل 87,179 76,283 65,385 50,854 43,589

21 إبريل 87,673 76,716 65,756 51,143 43,837

20 إبريل 86,831 75,979 65,125 50,652 43,416

19 إبريل 86,990 76,118 65,243 50,744 43,495

18 إبريل 86,526 75,712 64,896 50,474 43,263

17 إبريل 86,476 75,668 64,858 50,445 43,238

16 إبريل 86,810 75,961 65,109 50,639 43,405

15 إبريل 86,469 75,663 64,853 50,441 43,235

14 إبريل 85,126 74,487 63,846 49,657 42,563