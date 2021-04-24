سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 24-4-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:01 ص
24 ابريل 2021
سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 24-4-2021
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شهد سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 24-4-2021 انخفاضًا واضحًا أمام الليرة اللبنانية والدولار الأمريكي في وقت تشهد اسعار الذهب الأصفر بحثًا مكثفًا في الجمهورية اللبنانية.

ويهتم ملايين اللبنانيون يوميًا بأسعار الذهب لا سيما فئة الشباب وفئة التجار الذي يرغبون في الحفاظ على اموالهم من الانهيار وسط انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي.

وجاء سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 24-4-2021 على النحو التالي:

الوحدة  ليرة لبنانية      دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 86,848 ليرة   $57.17

سعر الذهب عيار 22  79,612 ليرة   $52.40

اسعار الذهب عيار 21 75,994 ليرة   $50.02

اسعار الذهب عيار 18 65,137 ليرة   $42.88

سعر الذهب عيار 14  50,662 ليرة   $33.35

سعر الذهب عيار 12  43,424 ليرة   $28.58

اسعار أوقية الذهب     2,700,980 ليرة       $1,778

اسعار جنيه الذهب      607,952 ليرة $400.18

اسعار كيلو الذهب      86,848,239 ليرة     $57,167

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Saturday, April 24, 2021 07:53 AM بتوقيت دولة لبنان

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

23 إبريل       86,809       75,960       65,108       50,639       43,405

22 إبريل       87,179       76,283       65,385       50,854       43,589

21 إبريل       87,673       76,716       65,756       51,143       43,837

20 إبريل       86,831       75,979       65,125       50,652       43,416

19 إبريل       86,990       76,118       65,243       50,744       43,495

18 إبريل       86,526       75,712       64,896       50,474       43,263

17 إبريل       86,476       75,668       64,858       50,445       43,238

16 إبريل       86,810       75,961       65,109       50,639       43,405

15 إبريل       86,469       75,663       64,853       50,441       43,235

14 إبريل       85,126       74,487       63,846       49,657       42,563

 

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