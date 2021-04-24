شهدت اسعار الذهب اليوم في الاردن 24-4-2021 استقرارًا ثباتًا واستقرارًا واضحًا امام العملة الاردنية والامريكية.

ويعد الذهب من اهم السلع التي يتم البحث عنها في المملكة الأردنية لجميع الفئات لا سيما فئتي التجار والشباب المقبلين على الزواج.

وجاءت اسعار الذهب اليوم في الاردن 24-4-2021 على النحو التالي:

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 40.53 دينار $57.17

سعر الذهب عيار 22 37.16 دينار $52.40

اسعار الذهب عيار 21 35.47 دينار $50.02

اسعار الذهب عيار 18 30.40 دينار $42.88

سعر الذهب عيار 14 23.64 دينار $33.35

سعر الذهب عيار 12 20.27 دينار $28.58

اسعار أوقية الذهب 1,261 دينار $1,778

اسعار جنيه الذهب 283.74 دينار $400.18

اسعار كيلو الذهب 40,534 دينار $57,167

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Saturday, April 24, 2021 07:56 AM بتوقيت دولة الاردن

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

23 إبريل 40.52 35.45 30.39 23.63 20.26

22 إبريل 40.68 35.60 30.51 23.73 20.34

21 إبريل 40.93 35.81 30.70 23.87 20.46

20 إبريل 40.55 35.48 30.41 23.65 20.27

19 إبريل 40.39 35.34 30.29 23.56 20.19

18 إبريل 40.55 35.48 30.41 23.65 20.28

17 إبريل 40.55 35.48 30.41 23.66 20.28

16 إبريل 40.51 35.44 30.38 23.63 20.25

15 إبريل 40.26 35.22 30.19 23.48 20.13

14 إبريل 39.61 34.66 29.71 23.11 19.81